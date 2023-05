Manfredonia: “La Juventus non è dominante, ma difende bene”

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando anche della stagione dei bianconeri. Ecco le sue parole: "A Bergamo contro l’Atalanta si è vista la solita Juve concreta allenata da Allegri. Non è mai dominante, ma si copre e difende bene e riparte in contropiede con le caratteristiche dei suoi giocatori. Per il secondo posto però ci sarà da lottare ancora, perché ci sono pochi punti di differenza con le inseguitrici e un altro scontro diretto col Milan.

Per quanto riguarda le sentenze credo che per la Juve ci sarà da soffrire un po’ per il verdetto definitivo. Sicuramente qualche condanna ci sarà per i bianconeri, perché ci sono troppe ombre nella vicenda. Con il Siviglia non sarà facile, anche perché quest’anno in Europa la Juve ha sempre sofferto. L’Europa League è una competizione di alto livello e conosciamo la tradizione della squadra spagnola. Nonostante la stagione deludente hanno comunque raggiunto l’obiettivo di essere in fondo alla loro competizione. La Juve dovrà stare molta attenta.

Vlahovic è un ottimo calciatore, ma secondo me l’investimento fatto su di lui è stato troppo oneroso per le casse societarie. Non ha ancora ripagato l’investimento ma è un calciatore giovane e può e deve crescere molto".