Manfredonia: “Potevo fare qualche anno in più alla Juventus”

Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "Ho fatto solo due anni, potevo farne qualcuno in più. In quel periodo però il Presidente voleva dei rinnovi anno per anno per i giocatori che erano sui 30 anni e io ricevetti l'offerta dalla Roma con un biennale più due proposto dal Presidente Viola, quindi ne approfittai per tornare a casa. Però ci ripenso e alla fine è stato un dispiacere salutare. Lo scudetto dell' 86? E' stato il mio primo scudetto e pensavo di festeggiarlo due mesi di fila. A Torino invece era una cosa normale e ho portato a casa solo una serata in discoteca. L'anno dopo da centrocampista feci un grande campionato con Marchesi con cui ho un ottimo rapporto ancora oggi, fu un anno importante e pensavo di rimanere, ma Boniperti non era della stessa idea".