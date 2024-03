Manfredonia: “Allegri ha centrato tutti gli obiettivi della Juventus”

Intervistato a Lazionews24, Lionello Manfredonia, doppio ex di Juventus e Lazio, ha parlato dei temi della sfida tra bianconeri e biancocelesti. Ecco le sue parole: "Dopo le dimissioni di Sarri, il fatto che la squadra sia stata affidata a Tudor fa pensare che i giocatori possano portare subito qualcosa in più. Come spesso accade quando ci sono cambi improvvisi in panchina. D'altra parte, la Juventus non sta brillando. Però non si può dire che Allegri non stia raggiungendo tutti gli obiettivi che la società gli ha assegnato all'inizio di questa stagione. Credo che all'Olimpico i bianconeri si affideranno al loro stile di gioco consolidato. Punteranno sui contropiedi, mentre da Tudor mi aspetto un gioco aggressivo fin dall'inizio".