Manfredini: “Si vede finalmente una Juventus più quadrata”

Christian Manfredini, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Si vede finalmente una Juve più quadrata rispetto ad inizio stagione. Entrambe le squadra avevano assenze importanti, però il peso specifico di Immobile nella Lazio è diverso rispetto a quelli che sono mancati alla Juve. Anche Zaccagni è mancato è si è sentito, la Juve aveva diversi giocatori importanti fuori ma ha molte più alternative. La Lazio è andata in difficoltà anche se fino al primo gol stava giocando meglio secondo me. La testa poi cambia quando subisci e poi è andata come è andata".