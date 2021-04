Manfredini: “Inter? Scudetto meritato ma la Juve é mancata all’appello”

L'ex difensore dell'Atalanta ha parlato

"Sicuramente gran parte del merito è dell’Inter: l’anno scorso i nerazzurri hanno messo le basi e in questa stagione stanno consolidando un percorso vincente che, grazie al cambio di mentalità messo a punto da Conte, sta portando allo scudetto. L’Inter in questi anni ha avuto sempre squadre forti sulla carta, ma dopo Mourinho nessuno è riuscito a fare risultati: mister Conte, invece, è stato in grado di incidere in modo importante, confermandosi un allenatore capace di far bene e vincere ovunque sia andato. Quindi, i meriti dell’Inter in questa annata ci sono tutti. Per quanto riguarda gli avversari, solo la Juventus è mancata all’appello, le altre stanno facendo il loro campionato". Ma parlando di mercato, la Juve punta alcuni profili giovani, ma già fortissimi: tutti i gioielli nel mirino della Vecchia Signora<<<