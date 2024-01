Manfredini: “Allegri a modo suo è bravo, bisogna guardare i fatti”

Christian Manfredini , ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri . Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Ti parlo di Allegri allenatore: può essere antipatico, può essere simpatico… perchè a molti risulta antipatico e a molti non piace. Però poi dobbiamo guardare i fatti e quelli dicono tutt’altro.

Quella è un’altra super battuta. Lui è bravo, a modo suo è bravo. Può non piacere come allenatore ma lui si basa molto sul risultato e il calcio è risultato. Il gioco non sarà bellissimo, anche se sta migliorando un pochino. Lui dice una cosa che a me piace: si parla alla fine e alla fine, ad oggi, sta arrivando quello che diceva.