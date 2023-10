Manfredi: “Sono convinto che la Juventus vincerà il campionato”

Intervistato a 1 Football Club, Domenico Manfredi ha parlato della chance della Juventus contro il Milane per lo Scudetto. L'editore di OCW Sport si è mostrato estremamente fiducioso sulle possibilità dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Il centrocampo della Juve, per le vicende delle ultime settimane, ha perso Fagioli. In queste partite, però, si ha sempre paura dell’ex. Locatelli potrebbe esibirsi in una prestazione overperformante. Musah può ben contrastare la fisicità dei bianconeri. Ciò detto, sono convinto che la Juventus vincerà questo campionato".