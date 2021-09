Mandzukic si ritira: “Il calcio farà sempre parte della mia vita ma è ora di iniziare un nuovo capitolo”

Mandzukic lascia il calcio e lo annuncia sui social

Se nell'animo dei tifosi juventini non scorre felicità e serenità per via dei risultati ottenuti nelle prime due giornate, la notizia che sta circolando in questi istanti di certo non li rincuorerà affatto, anzi, quasi sicuramente metterà loro molta malinconia.

"Caro piccolo Mario, mentre ti metti questi scarpini, i tuoi primi nella vita, non puoi nemmeno immaginare cosa otterrai nel calcio. Segnerai gol nelle tappe e nelle sfide piu importanti e vincerai i trofei con le maglie dei piu grandi club. Con la maglia della nazionale croata, il piu grande orgoglio, firmerai alcuni dei momenti piu importanti dello sport croato. Ci riuscirai perche avrai un sacco di persone sulla tua strada ad aiutarti, compagni di squadra da combattere, allenatori da cui imparare, tifosi che tiferanno per te e la tua famiglia, manager e amici che saranno sempre con te. Sarai sempre grato a tutti loro! E soprattutto ci riuscirai perche farai sempre del tuo meglio e a fine carriera ne sarai piu orgoglioso. Sacrificherai molto per il calcio ma saprai che ne è valsa la pena per tutti i momenti fantastici. Riconoscerai il momento di ritirarti, di mettere quegli scarpini un'ultima volta e non avere rimpianti. Il calcio farà sempre parte della tua vita ma non vedrai l'ora di iniziare un nuovo capitolo. Ps: Se per caso giocassi contro l'Inghilterra ai Mondiali, tieniti pronto intorno al 109° minuto". Come si può notare, l'attaccante croato parla in maniera indiretta a se stesso, ricordando i tempi in cui era bambino.