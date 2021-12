Mandzukic, parla l’ex compagno: “Attaccante top spesso sottovalutato. In allenamento..”

L'ex compagno del calciatore croato Jan Kirchhoff ha parlato intervistato ripercorrendo gli allenamenti passati con l'ex giocatore della Juventus descrivendone i segreti

"Allenarsi contro Mario significava dolore. Cercava sempre il contatto fisico, provava a bloccare ogni palla lunga. Spesso saltava sulla schiena dei difensori sui palloni alti. Anche in allenamento, non accettava di perdere. Quando durante il torello rimaneva troppo in mezzo, iniziava ad entrare in tackle su tutti. Ti puniva fisicamente, ma non ci sono mai state malizie. Ricordo che alcune volte ho dovuto fare un passo indietro. Una volta giocavamo cinque contro cinque, ho preso palla fronte alla porta e stavo per calciare, quando Mario è partito come un pazzo dalla fascia per fermarmi. Probabilmente ho calciato via la palla in un mix di paura e saggezza. Da giovane giocatore, avevo grande rispetto per la sua aggressività e la sua qualità. Ricordo anche che una volta Guardiola gli ha detto: ‘forse puoi cambiare marcia e giocare meno aggressivo'".