Mandragora: “Il mio percorso alla Juventus non è mai decollato”

Rolando Mandragora, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche della Juventus, club che deteneva il suo cartellino prima del passaggio in viola. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Non ho esitato nella scelta. Il mio percorso alla Juventus invece non è mai decollato ma ora il mio unico pensiero è impormi qui a Firenze. Arrivo in un gruppo consolidato, che ha fatto una stagione strepitosa. Arrivo in punta di piedi, sia dal lato calcistico che della mentalità. I ragazzi mi hanno accolto alla grande, qualcuno già lo conoscevo. Vengo per mettere a disposizione le mie doti, con umiltà. Se ero già stato accostato alla Fiorentina? Sì, mai nulla di concreto ma ero stato già accostato. Ho iniziato a guardarci quando è arrivato mister Italiano, perché propone un calcio offensivo e di intensità che mi piace. Spero di restituire quanto ha fatto la società per me".