Mandorlini: “La delusione del campionato? La Juventus”

Andrea Mandorlini, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW sui bianconeri e sui nerazzurri: "Inter? L'eliminazione dalla Champions è l'unico neo, ma il calcio è così. All'andata gli uomini di Inzaghi meritavano molto di più, gli episodi non sono stati sfruttati, ma rimane una grandissima annata. Ora conta chiudere in fretta questo campionato ampiamente meritato per il gioco mostrato. Non si può far più niente. La delusione del campionato? Sono stagioni particolari, l'anno scorso ha dominato il Napoli, quest'anno l'Inter. La Juventus ancora stenta a ritornare ai suoi livelli, bisogna lavorare... Loro sono la delusione se devo sceglierne una".