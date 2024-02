Mandorlini: “Contro il Verona mi aspetto una Juventus molto arrabbiata”

Intervistato a calciomercato.it, Andrea Mandorlini ha presentato la sfida dello stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus . Ecco le sue parole: "Sarà una partita sicuramente difficile. La Juventus arriva da una sconfitta contro l’ Udinese che credo non si aspettasse nessuno e sarà sicuramente molto arrabbiata. Il Verona ha cambiato tanto, ma si è fatto trovare pronto e viene da risultati positivi. Una vuole riprendere la corsa per inseguire l’ Inter e l’altra deve fare assolutamente punti con tutti perché la salvezza credo sia l’obiettivo, quindi sarà una partita molto aperta e difficile per entrambe”.

L'ex tecnico degli scaligeri ha inoltre aggiunto: "La Juve ha fatto una buona stagione, non è partita con i favori del pronostico come è abituata a fare solitamente, ma è chiaro che si pretende sempre tanto. È una stagione di ripartenza, con tanti giovani e io la considero una stagione positiva. È normale che quando la Juventus non vince è molto criticata, ma credo che bisogna avere un po’ di pazienza anche se in questo mondo non la si ha mai”.