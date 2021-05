Mancini rinnova fino al 2026: “Sono ottimista per il futuro”

Il CT della Nazionale ha prolungato il suo contratto

Un annuncio che ormai era nell'aria, ma che finalmente è arrivato attraverso i canali ufficiali. La rifondazione della Nazionale, iniziata dopo le ultime delusioni nelle competizioni internazionali, ha portato sin dall'inizio il nome di Roberto Mancini. Il CT ha lavorato con pazienza, puntando sullo sviluppo di un gruppo solido. Un'operazione che sta cominciando a produrre i primi frutti, e che salvo imprevisti continuerà sulla stessa linea. Adesso è ufficiale: Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto con la nazionale italiana. Il CT resterà alla guida degli azzurri almeno fino al 2026. Dopo l'imminente Europeo, il tecnico jesino condurrà la Nazionale verso due mondiali e un'altra rassegna continentale. Questo il commento dello stesso Mancini dopo l'annuncio: "Sono molto felice, ringrazio la Federazione e il presidente Gravina. Stiamo cercando di portare avanti un lavoro che ha dato i suoi frutti, il fatto di essere riuscito a mettere insieme una squadra che piace mi dà molta soddisfazione e sono ottimista per il futuro. In un anno avremo l’Europeo, la fase finale di Nations League e il Mondiale, l’obiettivo è riuscire a vincere pur sapendo che non sarà semplice e che servirà anche un po’ di fortuna".

Dal sito ufficiale della FIGC, anche il commento del presidente Gravina: "È un annuncio sul quale stavamo lavorando da tempo perché un progetto ha bisogno di tempo per essere completato e volevamo dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi tre anni. A me interessa il percorso che porta alla vittoria, centreremo la vittoria il giorno in cui avremo fatto un grandissimo lavoro. Con Roberto c’è rispetto dei ruoli e piena sintonia su quelli che sono gli obiettivi. È un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi. Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro".