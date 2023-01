Mancini ricorda Vialli: “Speravo in un miracolo, avevamo legame fraterno”

Roberto Mancini ha rotto il silenzio e ha ricordato il suo grande amico Gianluca Vialli, che si è spento venerdì. Il sito della FIGC ha raccolto le parole del ct azzurro: "La scomparsa di Gianluca Vialli è un colpo al cuore per Roberto Mancini: “È una grande perdita per la sua famiglia, per me, per il calcio italiano - le parole di Mancini il giorno dopo la morte di Vialli in un'intervista a figc.it -. È un momento difficile ma bisogna andare avanti”. Per Roberto, Gianluca era qualcosa in più di un amico: un fratello, conosciuto prima nelle Giovanili Azzurre nei ritiri a Coverciano e poi diventato il suo alter ego nella celebre coppia che ha trascinato la Sampdoria, quella dei ‘Gemelli del gol’, allo scudetto e poi a sfiorare la Coppa dei Campioni.