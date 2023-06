Mancini fa mea culpa e su Chiesa: “Pensavamo che desse più profondità”

Dopo il ko rimediato ieri sera il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita: "Hanno meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol solo alla fine. Noi abbiamo impostato una partita un po' diversa, ma abbiamo fatto poco nel secondo tempo. Pensavamo che Chiesa potesse dare un po' più di profondità e non dare riferimenti . I ragazzi hanno messo tutto quello che potevano metterci. Rammarico? Probabilmente il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito".

E poi: "Dovevamo giocare meglio, questo è sicuro. Avevamo impostato la partita in un certo modo, ma forse questo non è il nostro calcio. Nel primo tempo è andata bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a giocare. Forse dovevo fare qualcosa io, dovevo cambiare qualcosa. La Spagna è una squadra forte, anche quando cambia i giocatori. Noi abbiamo impostato un calcio alcuni anni fa e forse dobbiamo continuare con quello, l'avevamo impostata così pensando di poter fare qualcosa di meglio. Barella e Frattesi possono giocare insieme, questa era l'idea di inizio partita e poi possiamo anche cambiare. Ripeto, credo ci sia stata una valutazione sbagliata da parte mia sul modulo".