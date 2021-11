Mancini: “Giusto abbia tirato Jorginho. Ora dobbiamo fare i gol che ci sono mancati”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale Italiana dopo il pareggio contro la Svizzera

La NazionaleItaliana di Roberto Mancini ha pareggiato ieri sera contro la Svizzera nella settimana e penultima partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. L'Italia e gli elvetici sono già sicuri dei primi due posti nel girone, e l'ultima partita decreterà chi delle due andrà direttamente al Mondiale e chi dovrà passare per gli spareggi. L'Italia è prima per differenza reti, e agli Azzurri basterà vincere contro l'IrlandadelNord per ottenere la qualificazione alla prossima competizione intercontinentale. La gara di ieri sera poteva regalare agli Azzurri la qualificazione, con Jorginho che ha calciato in curva al 90 minuto un rigore procurato da Berardi. Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato al termine della partita, rammaricandosi per l'occasione sprecata ma puntando subito l'attenzione verso la prossima partita, con gli Azzurri che hanno comunque il destino nelle loro mani.