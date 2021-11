Mancini: “Sappiamo che squadra siamo, l’Olimpico ci darà una mano”

IL tecnico ha presentato la sfida contro la Svizzera in programma domani e valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale

redazionejuvenews

Domani sera l'Italia scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per la partita contro la Svizzera, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. In caso di vittoria gli Azzurri strapperebbero il pass per la competizione che si svolgerà il prossimo dicembre in Qatar, e il commissario tecnico Roberto Mancini ha presentato la sfida in conferenza stampa.

"L'Olimpico ci darà una grande mano, giocare qui è sempre bello, agli Europei il pubblico ci ha sempre sostenuto e domani sarà la stessa cosa. Sarà una bella partita, i ragazzi faranno bene. È una partita importante ma è sempre una partita di calcio. Se facciamo quello che sappiamo abbiamo molte possibilità, quindi dobbiamo restare tranquilli e i ragazzi lo sono, stanno bene ma sono concentrati".

"Non so ancora chi giocherà davanti, abbiamo l'allenamento odierno e anche quello di domani mattina, siamo vicini alla decisione ma in ogni caso non cambierà molto, chi andrà in campo farà molto bene. Belotti sta bene, può giocare, non penso che potrà giocare tutta la partita ma se riesce a fare qualche gol prima dei 60 minuti sarebbe meglio.Ci dispiace per Immobile, per Chiellini e anche per gli altri ragazzi non disponibili, ma per tutte le nazionali è la stessa cosa. È un momento delicato della stagione, gli infortuni possono essere più di prima. Noi comunque siamo in una situazione positiva, sappiamo che squadra siamo, dobbiamo restare tranquilli e pensare alla partita, che sarà difficile. Barella sta bene, ieri si è allenato e penso domani possa giocare".

"Non è mai giusto avere ansia prima della partita. Bisogna invece essere concentrati su altre cose: dobbiamo essere allegri e divertirci in campo, perché giocare è la cosa più bella che si possa fare. La Svizzera gioca un ottimocalcio da anni, non so cosa farà tatticamente, penso si giocherà la partita, come fa da tempo. Noi dovremo fare il nostro gioco, essere aggressivi e avere una buona qualità di gioco. Il terreno di gioco dell'Olimpico mi sembra discreto, ci sono state tante partite in questo periodo. Speriamo che non piova oggi durante l'allenamento della Svizzera, ma penso che il campo possa essere in buone condizioni".