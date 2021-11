Mancini: “Sorteggio? Poteva andare un po’ meglio”

Il Commissario Tecnico della Nazionale ha commentato il sorteggio per la qualificazione al Mondiale in Qatar

"Joao Pedro? È una cosa talmente recente, vedremo. Noi abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante, conosce il calcio italiano. Ma non dimentichiamo ciò che i ragazzi hanno fatto quattro mesi fa. Servirà tornare a essere quell'Italia, m a quelle magie si trovano solo in quei momenti lì , quando stai insieme per un po' di tempo . Sarà importante avere i giocatori a disposizione. Chi tirerà i rigori? Speriamo ce lo diano".

Anche il tecnico del Portogallo Fernando Santos ha commentato il sorteggio: "L'Italia? Non è il caso di parlarne adesso, prima dobbiamo pensare a come battere la Turchia. La semifinale è la partita più importante. Vogliamo battere l'Italia e andare al Mondiale, ma c'è un passaggio importante prima. Il sorteggio? È questo, punto.Vedo anche cose positivetra cui la possibilità di giocare le due partite in casa e col supporto del pubblico. A marzo, quando la stagione farà sentire le sue fatiche, non viaggiare sarà importante