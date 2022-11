Mancini: “Buona partita e buone indicazioni per il futuro”

Il commissario tecnico della Nazionale ha commentato la vittoria ottenuta in amichevole contro l'Albania, che ha dato molte indicazioni sul futuro degli Azzurri

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto ieri sera l'amichevole contro l' Albania per 1-3 , rimontando dallo svantaggio di un gol grazie al gol di Di Lorenzo ed alla doppietta firmata da Grifo. Una partita che ha dato buone indicazioni al Commissario Tecnico, che ha commentato la partita al fischio finale.

" Bisogna giocare nel modo migliore qualunque sia il momento. Abbiamo fatto cose buone e creato molte occasioni cambiando anche il sistema di gioco, che è andato bene. Tutto l'attacco è andato bene. Grifo è un ragazzo straordinario, un bravissimo giocatore, con qualità importanti che può ancora migliorare., è stato autore di due gol bellissimi. Anche la prestazione di Zaniolo è stata positiva, abbiamo fatto tutti bene. Dispiace per Tonali, ma era cosciente, ha preso un bel colpo, ed è andato a fare degli esami".

"Le gare non sono mai semplici, l'Albania è una buona squadra e i ragazzi hanno disputato una buona partita. Hanno fatto tutti bene. Nel primo tempo benissimo, nella ripresa un po' meno. Loro sono cresciuti e noi abbiamo concesso qualcosa. Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Questa partita è stata utile per avere alcune indicazioni, ed i giovani e gli esordienti hanno fatto molto bene e credo che miglioreranno anche in futuro".