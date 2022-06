Mancini: “Dispiace per la sconfitta ma ci sono note positive”

Il Commissario Tecnico dell'Italia Roberto Mancini, ha parlato intervistato dal termine della sfida tra Germania e Italia, persa ieri sera dagli Azzurri per 5-2: "Peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare. Abbiamo fatto anche cose buone nonostante il risultato. Tutto comunque è ancora aperto. Chiaramente ci sono stati degli errori, sennò non si subiscono così i gol. Non abbiamo difeso bene come squadra. Ci sono state delle cose che non sono andate bene. Se ti esponi al contropiede contro squadre così paghi. In questa strada incontreremo delle difficoltà e le partite di questo tipo lo sono".