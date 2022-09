Mancini: “Gatti è felice di essere qui, U23 grande progetto”

Roberto Mancini , CT della Nazionale , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Noi abbiamo due giocatori della Juventus , Bonucci è esperto e non credo avrà problemi e Gatti è davvero felice di essere qui. Andare a giocare all'estero ti può aiutare, la speranza è che possano giocare anche tante partite. Miretti due anni fa era nell'Under 23, ora titolare nella Juventus. Certo, può aiutare".

Sull'Udinese: "E' una squadra con pochi italiani, ma che gioca bene, è fisica, ha giocatori di grande qualità ed è lì con merito in questo momento. Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, dobbiamo avere più entusiasmo perché chiaramente non siamo in un momento felicissimo e dobbiamo tornare a divertirci un pochino".

Sul futuro: "Fino a dicembre non sarà semplice. I giocatori hanno i club, ma per noi sarà molto difficile. Però, come ho detto prima, dobbiamo ritrovare entusiasmo e quella spinta deve darcela il fatto che abbiamo vinto il campionato d'Europa. Dobbiamo ripartire da questo. Da quando abbiamo iniziato 4 anni fa a oggi i giocatori italiani sono diminuiti, ma noi non possiamo fare nulla di più rispetto a ciò che sta facendo. Chiamiamo anche chi è in Serie B, un po' di difficoltà le abbiamo ma dobbiamo andare avanti per la nostra strada".