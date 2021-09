Mancini festeggia la vittoria ed esalta Kean e Raspadori

Le parole del commissario tecnico Azzurro

redazionejuvenews

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria contro la Lituania: "Nonostante la perdita di tanti giocatori, i ragazzi hanno risposto bene. La squadra avversaria non era di grande valore, però fare 5 reti non è così semplice. L’importante è mantenere la calma, così non avremo problemi in futuro. Raspadori? È pronto, sta con noi dall’Europeo, ha qualità e ha bisogno di giocare e fare esperienza. È tutto nelle loro teste e nei loro piedi, parlo anche per Kean. Hanno un grande futuro, dipende da loro. Jorginho titolare per la terza di fila? Avevo bisogno di un giocatore in grado di tenere ordine. Felici per il record di risultati utili consecutivi”.

Gli stessi Raspadori e Jorginho hanno poi parlato ai microfoni della Rai: "Si fa fatica a capire cosa sta succedendo. Vivo un momento bellissimo. Ho giocato nel mio stadio, davanti alla mia famiglia, nella casa del club dove sono cresciuto. Tutto perfetto. Peccato che non mi sia stato assegnato anche il primo e anche per il risultato finale. Potevamo segnare anche di più. L'importante comunque è aver vinto", le parole di Raspadori, che poi ricorda De Zerbi "Mi ha sempre detto che devo essere più smaliziato, con i suoi consigli mi ha aiutato tanto. Ora voglio continuare a mettere qualcosa in più. Mancini mi ha detto di divertirmi e saper cogliere l'occasione. Ci sono riuscito e sono davvero contento".

A fargli eco il calciatore del Chelsea: "Mi ha fatto piacere indossare la fascia ma ci sono delle gerarchie da rispettare. Andiamo avanti come sempre. Mancini mi ha chiesto se me la sentivo di giocare ho detto di sì, siamo qui per questo motivo, per dare tutto. Non sottovalutiamo questa vittoria. Ci sono gli avversari, le partite vanno giocate e vinte. Non esistono avversari facili da affrontare, si deve scendere in campo e vincere, specialmente dopo tutti i problemi che abbiamo avuto. Questo risultato va valutato attentamente anche per la voglia che si è messa in campo".