Mancini: “Felicità, sogni e amicizie: mi racconto così…”

Le parole del ct azzurro

"Il mio più grande pregio è l'onestà. Il difetto? La troppa sensibilità forse, in certe situazioni avrei dovuto gestirla meglio. Modificarmi un po'. La canzone della mia vita? Lucio Dalla 1979, L'anno che verrà: quella che faceva 'Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po''. Io avevo lasciato Jesi da poco, che avevo 13 anni e mezzo, quasi 14. Ero andato via da casa e dai miei amici per trasferirmi a Bologna, da solo, in una città grande quella canzone lì mi faceva compagnia. I miei idoli? Due: Michael Jordan nello sport e nel mondo Papa Woijtyla. Cosa ne penso dell'omosessualità? E' come l'eterosessualità, io sono per la libertà, in tutte le cose della vita. Ho vissuto molto male quest'ultimo anno di limitazioni, malissimo. E oggi penso, ancor più di quanto già pensassi, che le persone debbano essere libere, sempre. Non ho nessun tipo di problema.