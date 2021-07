Mancini: “Federica Pellegrini è come Chiellini, un orgoglio per l’Italia”

Il commissario tecnico ha parlato

Elogi che dunque arrivano da tutte le parti del mondo sia per Federica Pellegrini (ricordiamo il suo record di aver partecipato a cinque finali in cinque Olimpiadi di fila) e sia per gli azzurri come Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. Giocatori che hanno decisamente incantato tutto il mondo a suon di gol, giocate e chiusure difensive. Qualità messe in evidenza anche da Chicco Evani ai microfoni di TMW: "E' stato bello aver dato gioia ad un paese intero. Il segreto del gruppo? Il nostro staff è legato da una amicizia che parte da lontano. Abbiamo trasferito i nostri sentimenti alla squadra che ha giocato serena e si è divertita.

Negli anni a venire sarà ancor più forte. Ha strappi micidiali, cambia la partita come pochi in Europa. Quando accelera non gli stai dietro, tira bene con entrambi i piedi, ha tecnica in velocità". Ragazzi che ora piano piano stanno tutti ritornando agli ordini di Massimiliano Allegri, tecnico che ieri ha confermato in conferenza stampa proprio la permanenza di Giorgio Chiellini in bianconero: "Chiellini l'ho sentito lunedì scorso, gioca da noi da 20 anni. Mi sembrava ridicolo fargli interrompere le vacanze per firmare un contratto, quando tornerà lo farà. Io sono arrivato 7 anni fa alla Juventus e ho lavorato nello stesso modo in cui lavoro ora, in totale sintonia con la squadra. Il mercato si fa insieme come sempre, ma lo faremo per migliorare la squadra".