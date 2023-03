Mancini: “Emozionato per la prima volta senza Vialli, sarà sempre con noi”

Il tecnico della Nazionale Italiana ha parlato della partita in programma questa sera contro l'Inghilterra

redazionejuvenews

La NazionaleItaliana scenderà in campo stasera in amichevole contro l'Inghilterra. Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha presentato la sfida in conferenza: “È la prima volta senza Luca, sono emozionato. Abbiamo avuto una grande fortuna ad averlo, io come compagno, poi in nazionale, voi di averlo a Londra, conoscete la persona che era. È un grande dispiacere, ma le persone come lui sono immortali. Sarà sempre con noi”

"Siamo passati da un grande entusiasmo come la vittoria dell’Europeo a una grande delusione come la mancata qualificazione per i Mondiali. Ciò nonostante siamo arrivati due volte alla fase finale della Nations League. Non possiamo dire che siamo stati meno bravi. Abbiamo fatto degli errori, ma è stato un momento sfortunato. Ora proviamo a partire bene con l’Inghilterra per qualificarci per degli Europei che giocheremmo da campioni in carica”.

“Abbiamo giocato con modulo diverso in Nations League, potremmo anche cambiare. Chiaro che col 4-3-3 siamo a nostro agio, soprattutto per giocare una partita molto propositiva. Ma questo non vuol dire nulla. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo già fatto: giocare bene, divertire e vincere, per essere quello che siamo stati fino all’Europeo. Qualcosa è cambiato ma non è detto non si possa ripetere”.