Mancini: “Domani sarà un buon test soprattutto per i giovani”

Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Albania a Tirana, domani ci sarà un altro test per l'Italia. Gli Azzurri alle 20:45 scenderanno in campo all’Ernst Happel Stadion di Vienna per affrontare l’Austria nell’ultima amichevole del 2022. In conferenza stampa il ct Roberto Mancini ha espresso la sua amarezza per il Mondiale: "La sofferenza c'è e ci sarà da domani fino a metà dicembre. I ragazzi hanno dimostrato subito la voglia di ripartire, anche in Nations League vincendo un gruppo non facile. La mia favorita per il Mondiale? Ci sono tante squadre forti, se ne devo indicare una dico l’Argentina: contro di noi li ho visti bene".