Mancini: “Chiellini? Ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante, un grande esempio per tutti”

Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato

Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale , ha parlato ai microfoni di Sportweek di vari temi legati all' Europeo e al prossimo Mondiale : " Mondiale? Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale . Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto. Ho sognato una finale mondiale Italia-Brasile 1-0. Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all'Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa.

Io ho preso sempre come modello Chiellini, che ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante in campo e fuori, un grande esempio per i ragazzi. Chi può esplodere quest'anno? Dico Zaniolo e Scamacca: spero che possono essere loro i giocatori rivelazione del prossimo anno. Inutile dire che solo lavorando raggiungeranno obiettivi importanti. Zaniolo all'estero? Non lo so, non posso entrare in queste dinamiche, Mourinho è il suo allenatore, lavora con lui tutti i giorni. Io credo che Zaniolo adesso debba giocare, lavorare e migliorarsi tanto, è ancora giovane. Cosa intenda fare non lo so, l'importante è che giochi bene e diventi sempre più grande. Non basta avere qualità, adesso bisogna metterle in pratica e farle fruttare per la squadra".