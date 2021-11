Mancini: “Assenze? Dispiace per Immobile e Chiellini, ma per tutte le nazionali è così…”

Il ct dell'Italia ha parlato

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Svizzera di stasera allo stadio Olimpico di Roma. Le sue parole: "Tante assenze? Un momento della stagione dove tutte le Nazionali hanno problemi come noi, questo problema lo ha anche la Svizzera e lo abbiamo noi, così come altre Nazionali. Non so se la Svizzera cambierà modulo in campo, qualche giocatore, ma sappiamo che resta una squadra difficile da affrontare, questo è certo. Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po' per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase della stagione. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli.