Manchester United, ufficiale: esonerato Solskjaer. In pole un ex Juve per sostituirlo

Lo United esonera Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer è stato ufficialmente esonerato dal Manchester United. Il match di ieri contro il Watford, in cui i Red Devils hanno perso malamente, è stato decisivo per la panchina dell'ormai ex tecnico del club inglese. Secondo quanto riportato dal Mirror, in pole position per sostituirlo ci sarebbe l'ex giocatore della Juventus ed ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Le prossime ore ed i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro della panchina dei Diavoli Rossi. Solskjaer era ormai arrivato al capolinea dopo gli ultimi risultati non proprio positivi, in cui alternava belle vittorie a disfatte clamorose come quella di ieri contro il Watford di Claudio Ranieri oppure come la goleada subita poco tempo fa in casa contro il Liverpool di Klopp.