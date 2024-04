Maltagliati: “La Juve non è imbattibile, ha alti e bassi”

Roberto Maltagliati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TorinoGranata.it: "Come si batte la Juve? Col cuore Toro. E’ quello che si deve fare nel senso che deve essere una vittoria di gruppo. E’ una vittoria che sicuramente tutti desiderano ed è quasi come vincere un campionato poiché manca da quasi nove anni e prima c’erano stati i nostri due nell’anno in cui la Juventus vinse il campionato. Sono stati due derby memorabili con i quattro gol di Rizzitelli e uno di Angloma, purtroppo io segnai un autogol in quello di ritorno su una punizione calciata da Baggio deviai la palla e trassi in inganno Pastine e si andò sul’1 a 1, ma poi Rizzitelli ci riportò in vantaggio. La Juve? Di certo non è imbattibile, ha alti e bassi. Sembrerebbe in ripresa però non ha mai dimostrato di essere superiore a molte squadre e anzi ha perso punti incredibili per cui non vedo perché il Toro non debba giocarsela".