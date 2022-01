Malore improvviso per Raiola: ricoverato d’urgenza a Milano

Il super procuratore è stato ricoverato d'urgenza presso la clinica San Raffaele

Mancano poche ore al fischio di inizio del big match tra Inter e Juve, dove in palio ci sarà la Supercoppa italiana. Simone Inzaghi vorrà a tutti i costi ottenere il suo primo trofeo sulla panchina dei nerazzurri, oltre a confermare lo status dei piu forti d'Italia. D'altro canto invece, la Juve vuole ripetere quanto di straordinario fatto nella trasferta di Roma, soprattutto con il vento dell'entusiasmo a favore. Juve che però dovrà fare a meno di assenze fondamentali per le gerarchie di Allegri, viste le squalifiche di de Ligt e Cuadrado, a cui vanno ad aggiungersi gli infortuni di Chiesa, Alex Sandro e l'indisponibilità di Szczesny per mancanza di Green Pass.