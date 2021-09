Malmo-Juventus: le formazioni ufficiali

Le squadre tra poco in campo

La Juventus è attesa questa sera dall'esordio in Champions League, con i bianconeri che scenderanno in campo contro il Malmo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà mettersi alle spalle la brutta partenza in campionato, che ha portato solo un punto in tre partite: al pareggio di Udine la prima giornata, si sono aggiunte le due sconfitta contro Empoli e Napoli, che hanno portato la Vecchia Signora già a meno 8 dalla vetta. Massimiliano Allegri predica calma, vista la lunghezza del campionato, ma questa sera la sua Juventus non potrà sbagliare, per iniziare al meglio la fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie.