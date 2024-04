Maifredi: “Ora alla Juventus serve un allenatore importante”

Gigi Maifredi ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'allenatore servirebbe un nome spendibile importante per la piazza

Intervistato a Tmw Radio, Gigi Maifredi ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Tutti e due sarebbero funzionali. Conte riproporrebbe il suo modo di fare, un attaccamento al lavoro maniacale e una ricerca della vittoria particolare. Motta ripartirebbe da un'annata fantastica col Bologna e potrebbe cercare certi giocatori che sono stati funzionali al Bologna e proporre il suo gioco totale. Con lui i giocatori devono saper fare più ruoli. Credo che la Juve abbia bisogno di riproporsi in maniera importante, credo che vogliano un allenatore importante. E non sono sicuro che sia fatta per Motta. Se porti Motta, vuol dire che vuoi dare inizio a un ciclo nuovo, dove la figura del tecnico è centrale".