Maifredi: “Messi è un fuoriclasse, CR7 è il massimo della normalità”

L'ex allenatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

CONFRONTO TRA MESSI E CRISTIANO RONALDO - "Per me Messi è un fuoriclasse, mentre Ronaldo è il massimo della normalità. CR7 non ha la fantasia e la creatività dell’argentino".

SUL NUOVO CALENDARIO - "A livello giornalistico il nuovo calendario di Serie A fa notizia, ma per le squadre non cambia nulla".

SU MAX ALLEGRI- "Sono tutti molto attenti alla tattica, escono tutti da Coverciano, ma il migliore per me resta Allegri. Lui non va a caccia di un gioco che possa piacere, ma va a caccia di vittorie. Mi aspetto molto da Dionisi. Italiano andrà alla Fiorentina in un contesto non ottimale, considerando che la Viola viene da due stagioni poco positive, questa può essere una difficoltà maggiore".