Maifredi sulla Juventus: “Allegri è il primo responsabile, esonero possibile”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della situazione dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Allegri è il primo responsabile e dovrà cercare di trovar qualcosa per uscire da un momento che non rappresenta affatto il club. Perché la Juve è decisamente più forte di quel che fa vedere. Non è squadra, non è famiglia, non c'è amicizia: mancano tutte quelle componenti che invece ci sono nel Milan. I rossoneri non sono più forte dei bianconeri, ma adesso godono di uno stato psicologico sicuramente migliore".