Maifredi: “Sono orgoglioso di aver fatto parte della storia juventina”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua in un'intervista a Brescia Oggi. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "La prima cosa che mi viene in mente se si parla della Juventus e degli Agnelli? L’associazione viene automatica. Non si possono scindere le due cose. Un traguardo storico in un’epoca di proprietà straniere sempre più numerose nel calcio italiano? Sicuro, ma - nonostante gli eredi - qualcosa si è perso dell’etichetta Agnelli.