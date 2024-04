Maifredi: “Juve? La vittoria con la Lazio è stata frutto di casualità”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "E' stata una bellissima vittoria quella con la Lazio, ma frutto anche di casualità, Perché la rete di Chiesa arriva da un passaggio di 50 metri di Cambiaso, neanche in terza categoria si prende un gol così. Un pizzico di fortuna c'è stato, come è giusto che sia, perché la Juve non può essere sempre sfortunata. Meglio la ripresa, ma non possiamo basarci su una partita per giudicare. L'analisi deve essere più completa: c'è da lavorare molto e da ricostruire il rapporto tra giocatori, altrimenti non si va in Champions. Motta? E' sulla bocca di tutti e sta facendo molto bene a Bologna. Nessuno tiene conto che è sotto l'ala di Giovanni Sartori. Cosa significa? Il dirigente è stato bravo a far diventare grandi tutti gli allenatori che hanno lavorato con lui. Thiago ha avuto grandi tecnici e giocato in top club, di per sé è già bravo ma con l'appoggio di Sartori ha tratto solo dei benefici. E' uno che può alzare la voce e può dire di andar lì piuttosto che di là".