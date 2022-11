Magrin: “Rabiot ottimo giocatore, è uno dei migliori d’Europa”

Mauro Magrin, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la prima parte di stagione della Vecchia Signora.

redazionejuvenews

Mauro Magrin, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Su Rabiot è stato detto e scritto tutto in maniera negativa. Io qualche mese fa e anche l’anno scorso mi possono permesso di evidenziare come in Nazionale sia stato sempre uno dei migliori negli ultimi anni. Dovranno valutare, comunque Rabiot è un ottimo giocatore. Sotto l’aspetto economico dipenderà dalla Juve, altrimenti dovranno cederlo. Però Rabiot è uno dei migliori d’Europa".

Su Vlahovic: "È stato valutato in maniera eccessiva all’inizio. A Firenze tutti giocavano per lui, non vale lo stesso per la Juve. Lui è stato bravo a fare dei gol importanti e giocare con la squadra, direi che per la seconda parte di campionato vedremo un’altra Juventus e un altro Vlahovic. Col rientro di Chiesa a destra vedremo una Juventus molto forte in fase offensiva, avrà vantaggi anche Vlahovic".

Sul Mondiale: "Abbiamo visto che la Francia è compatta, una Spagna veramente forte. Adesso vediamo il Brasile, che ritengo una delle candidate. Ma le sorprese sono dietro l’angolo, mi è piaciuto ad esempio il Giappone, vanno velocissimi. Non vorrei che una tra Argentina e Germania rimanesse fuori: insieme a Brasile, Spagna e Francia sono le cinque favorite. A me è sempre piaciuto il Brasile per la loro tecnica, per il loro modo di esprimersi. Faccio sempre il tifo per loro".