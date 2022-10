Magrin: “Mi auguro che il nuovo corso dei giovani salvi la Juve”

Mauro Magrin, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il momento della Vecchia Signora, parlando anche di Angel Di Maria.

Marino Magrin, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Quando si parla di Juve la si segue sempre in un modo o nell’altro. Meno male che abbiamo vinto che queste sono le partite più rognose. E’ finita l’epoca in cui si diceva sempre che vai a Lecce e magari vinci 2/3-0. Ora le squadre sono tutte organizzate, sia fa sempre più fatica. Quello che non mi è piaciuto è sentire ieri sera le opinioni di ex esperti sull’infortunio di Iling. Un’entrata così non si può fare, sono stato male io per lui e ritengo che si sarebbero dovuti prendere provvedimenti più seri sul giocatore del Lecce".

Sui giovani: "Io me lo auguro non solo per la Juve, ma anche per il movimento italiano. Ci sono diversi giovani interessanti che ora stanno emergendo e bisogna farli giocare per crescere così da avere un ruolo importante. Poi anche la Nazionale avrebbe più scelta per le convocazioni. Bene comunque ha fatto Allegri a farli giocare in un momento in cui mancano diversi big come Di Maria".

Su Di Maria: "E' un fuoriclasse e mi dispiace che gli infortuni ne abbiano limitato il rendimento. Non dico ad oggi che è stato un acquisto sbagliato, ma non si pensava certamente che nell’arco di una mezza stagione avesse tutti questi problemi. Poi può capitare tutto, vale anche per Pogba. Sono stati limitati, ma Di Maria fino ad un anno fa era tra i migliori d’Europa quindi non si può discutere".