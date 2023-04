Magrin: “Allegri è stato bravo a tenere alto il morale della squadra”

Mauro Magrin, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione dei bianconeri, parlando anche di Max Allegri.

redazionejuvenews

Marino Magrin, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Come avevo detto tempo fa, mi sembra che le cose stiano andando positivamente, è arrivata finalmente una svolta nei risultati. Nel cammino ha ritrovato diversi giocatori importanti e altri, come Rabiot, si stanno dimostrando sempre più importanti per il gioco di una squadra che adesso si sta finalmente plasmando dopo alcune difficoltà. Ma è stato bravo Allegri a tenere su il morale del gruppo in un momento complicato.

Allegri? Io lo confermerei. Se aggiungiamo alla Juve i 15 punti tolti per le plusvalenze siamo secondi in classifica, a testimonianza di un grande campionato se non fosse che il Napoli purtroppo è andato oltre le aspettative. Lui ha dimostrato di essere in grado di portare avanti la squadra in un momento deficitario, anche a livello societario e non era certamente facile. E’ stato bravo a trovare la quadra giusta a livello morale.

Verona? Il Verona è una squadra che secondo me, adesso che lo Spezia ha fatto gli ultimi punti pesanti, è in fase di retrocessione e ha bisogno di vincere. Ci sono ancora tante partite avanti e mi auguro, da ex gialloblù, che si salvi. Però guardando la classifica penso sia difficile. Stasera si troverà davanti una Juve solida che proverà in tutti i modi a portare a casa i tre punti di una vittoria che le serve. E’ una gara sui binari bianconeri, anche se qualcosa sicuramente i veneti proveranno a farla".