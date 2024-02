Maddaloni: “La Juventus è migliore di quella vista contro l’Inter”

Intervistato a Radio Bianconera, Massimiliano Maddaloni ha analizzato la partita persa dalla Juventus contro l'Inter. Per l'ex tecnico della Primavera bianconera, la sfida di San Siro potrebbe traviare dai reali valori della squadra di mister Allegri. Ecco le sue parole: “Il mio discorso parte da lontano. Tutti hanno fatto la bocca allo scudetto visto come sta andando la Juve. Sono convinto però che i tifosi bianconeri la scorsa estate non si aspettassero un cammino così positivo. Il giudizio deve essere ampio e non circoscritto ad una partita persa o alla classifica che dopo il ko contro l'Inter vede più lontano lo scudetto. Per esempio bisogna sottolineare i tanti giovani lanciati in questa stagione, così il futuro della società bianconera è più roseo rispetto a quanto uno potesse immaginare lo scorso anno".