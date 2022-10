Maddaloni: “I giovani hanno cambiato il volto della Juventus”

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della Primavera bianconera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Io credo che il campionato italiano sia un campionato per vecchi. I giovani che giocano sono pochi e vengono definiti giovani giocatori di 23-24 anni come Gatti. In linea generale la Serie A non dà la possibilità ai giovani di giocare perché non gli si dà la possibilità di sbagliare come succede negli altri campionati europei. In situazioni disperate come quella della Juve, dove ci sono tanti infortunati, per necessità si fanno per giocare.