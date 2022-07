Maccarone: “Paredes può riempire un vuoto nella Juve. Che personalità!”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Maccarone ha parlato di Paredes, obiettivo della Juve e suo ex compagno di squadra

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Maccarone ha parlato di Leandro Paredes, obiettivo della Juve e suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Empoli: «Quell’anno comincia da mezzala, poi Giampaolo decide di trasformarlo regista. E quando passa in quel ruolo non cambia più e non esce più, perché già dalla prima partita, un derby Fiorentina-Empoli (finito 2-2 ndr) fa una partita strepitosa. È stato un giocatore fondamentale per noi, perché si vedeva subito che era di un’altra categoria. Poi la carriera che ha fatto lo ha confermato».

È l’uomo giusto per la Juve? Maccarone non ha dubbi: «Giocatore di grande personalità, che non butta mai via la palla, che sa sempre quello che deve fare. Può essere sicuramente la soluzione, del resto è stato titolare nel Paris Saint Germain e un punto fisso della nazionale argentina. Ha le caratteristiche che possono riempire un vuoto nella Juve, perché oltre a essere regista sa anche difendere bene ed essere aggressivo senza palla. Potrebbe giocare tranquillamente con Locatelli e Pogba, perché si completano e parlano la stessa lingua calcistica. Possono stare bene insieme, hanno caratteristiche diverse. Fuori dal campo è un ragazzo d’oro, sempre disponibile con il gruppo. Ride e scherza, si sa far voler bene, nello spogliatoio aiuta».

La Juve dopo aver acquistato Pogba ha comunque deciso di rinforzare ancora il centrocampo, anche a causa dell'infortunio del francese. La mediana è davvero il reparto che più di tutti ha bisogno di rinforzi in casa Juve? «Sicuramente al momento manca un’alternativa davanti a Vlahovic, detto che rimpiazzare uno come lui non è facile. Dietro è partito De Ligt ma l’arrivo di Bremer è una garanzia: giocatore completo in tutto. E Di Maria sta ancora bene: può spostare gli equilibri», ha concluso Maccarone. Un centrocampista ma anche un attaccante, e non a caso i bianconeri sono sulle tracce di Morata. Ritorno possibile?