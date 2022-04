Maccarone: “La Juventus deve affiancare qualcuno a Vlahovic”

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha analizzato la situazione della Juventus, con un cenno su Vlahovic e Dybala.

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della Juventus e di alcuni giocatori bianconeri. Ecco le sue parole su Vlahovic e Dybala: "Vlahovic è partito fortissimo, poi ci può stare che un attaccante abbia periodi in cui segna di meno. Comunque è un giocatore importante, secondo me è stato un grande acquisto per il futuro della Juve. Ha grandi potenzialità, margini di miglioramento e ha tutto per diventare un top player in Europa e per la Juve. Sicuramente bisognerà affiancargli qualcuno, perché come in ogni stagione tutti gli attaccanti possono avere dei cali, ma penso sia stato un grande acquisto. Riguardo a Dybala sono dispiaciuto, perché quando un giocatore del genere lascia un club dopo tanti anni e grandi successi è sempre un dispiacere. Poi non voglio entrare nel merito delle dinamiche con le quali si è arrivati a questo punto, perché bisogna sempre essere dentro le situazioni per capirlo. Sostituti? I nomi di Zaniolo e Raspadori sono profili interessanti e importanti, che possono anche loro crescere molto e dare un contributo alla Juventus."