Maccarone: “Juve antagonista del Napoli insieme al Milan”

Massimo Maccarone , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Milan antagonista del Napoli? Anche la Juve potrebbe ricoprire questo ruolo. Ha trovato tanta sicurezza ed ha conquistato molti punti nelle ultime giornate di Serie A. Tutto dipenderà dal Napoli e dalle sfide cruciali di gennaio con l’Inter e gli stessi bianconeri. Sarà dura fermare gli azzurri, ma ripartirà un nuovo campionato a gennaio, ci sarà tempo per verificare le condizioni dei calciatori e il futuro andamento delle squadre".

Sulle dichiarazioni di Ronaldo contro il Manchester United: "È stato un attacco duro. Da una parte la sua azione è da apprezzare per il coraggio mostrato, ma dall’altro lato è meglio non rivelare determinate dichiarazioni, sarebbe meglio non rilasciarle. Anche io avrei potuto rivelare tante cose su Empoli, ma ho preferito non riferire nulla per il rispetto di tante persone".