Maccarone: “Già ai tempi di Empoli si intravedeva il talento di Paredes”

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Paredes.

redazionejuvenews

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando anche di Paredes. Ecco le sue parole: "Direi che Paredes completerebbe alla grande il centrocampo bianconero, ha grandi qualità e quei tempi di gioco che servono per fare il regista e che al momento mi sembra manchino alla Juve. Penso che con Pogba e gli altri giocatori sui quali può contare ora Allegri si integrerebbe molto bene. Hanno caratteristiche differenti che, unite, darebbero un reparto di livello. Ai tempi di Empoli si poteva già ammirare un grande giocatore nonostante fosse molto giovane allora. Ha avuto una trasformazione grazie a Giampaolo che a quei tempi era il nostro tecnico e lo ha portato a cambiare posizione e da quel momento ci ha dato una grande mano nel raggiungere poi la salvezza a fine anno. Quindi si me lo aspettavo e ripeto, la Juve farebbe un colpo perfetto prendendolo ora, porterebbe quel pizzico di qualità che manca al momento".

Sullo Scudetto: "La Juve può giocarsela, ne sono sicuro. Anche lo scorso anno sembrava spacciata, ma se avesse vinto con l’Inter a Torino se la sarebbe giocata fino alla fine. Ha dimostrato grandi cose nel recuperare fino in fondo nonostante si pensava non potesse farcela neanche per un posto in Champions League. Quest’anno, con questi innesti importanti, se la gioca fin da subito".

Su Bremer, sostituto di de Ligt: "Parliamo di due giocatori che tra di loro sono molto diversi, ma Bremer nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere già un grandissimo difensore, con ancora grandi potenzialità per fare molto bene. Io trovo che con lui la Juve abbia fatto un ottimo acquisto. Nelle annate trascorse al Torino per lui è stato un crescendo continuo di prestazioni e si è meritato in pieno la chiamata di una big come è la squadra bianconera".