Maccabi Haifa-Juve, la moviola: Lahoz nega un possibile rigore

Ad Haifa i bianconeri perdono una bruttissima partita contro il Maccabi: l'arbitro spagnola sorvola su un possibile penalty per la Juventus

Nella quarta gara del girone di Champions League , la Juventus ha perso 2-0 in casa del Maccabi Haifa , con una prestazione da incubo. La squadra arbitrale, composta dal direttore di gara Lahoz , dagli assistenti Cebrian Devis e del Palomar, dal quarto uomo Melero Lopez, e dai Varisti Martinez Munuera e Burgos ha lasciato qualche perplessità.

Al 12' Di Maria sterza in area e finisce a terra: il contatto è lieve e il direttore di gara lascia correre. Al 28' un tiro di David impatta in area con il braccio di Bonucci. Dopo un check al VAR l'arbitro lascia correre, visto che il braccio del capitano bianconero è attaccato al corpo .

Al 66' Cuadrado lanciato in porta viene steso in area da un difensore del Maccabi, ma Lahoz lascia correre. La spinta sembra netta e l'episodio lascia molti dubbi. Nella parte finale del match non ci sono particolari episodi da segnalare dal punto di vista arbitrale.