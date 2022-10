Maccabi Haifa-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera sta per scendere in campo contro gli israeliani nella partita valvole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la sconfitta subita contro il Milan sabato, è pronta a tornare in campo, anche se per una diversa competizione. I bianconeri infatti devono continuare a sistemare la situazione in ChampionsLeague, dove hanno vinto una sola partita sulle tre disputate fino a questo momento: risultati che hanno regalato una classifica quasi disperata, con i bianconeri costretti a vincerle tutte per passare il turno.

La squadra di Allegri dovrà farlo a partire da questa sera, nel match di ritorno contro il MaccabiHaifa, sconfitto a Torino una settimana fa per 3-1, con una prestazione che aveva fatto ben sperare per una imminente rinascita. La sconfitta contro il Milan ha rifatto sprofondare i bianconeri, che questa sera non possono sbagliare la partita, e dovranno portare a casa i tre punti.

Massimiliano Allegri schiererà davanti a Szczesny, la linea di difesa a 4 formata da Cuadrado e Alex Sandro sulle face, con Bremer e Bonucci centrali. A centrocampo spazio a McKennie, Paredes e Rabiot; con Kostic e DiMaria a supporto di Vlahovic.

MACCABI HAIFA (352): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Mohamed, Lavi, Haziza; Pierrot, Azili

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic