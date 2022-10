Maccabi Haifa-Juventus, bianconeri favoriti secondo i bookmakers

Oggi alle 18:45 la Juventus si giocherà un pezzo importante della sua avventura europea in casa del Maccabi Haifa . In questa quarta giornata della fase a gironi della Champions League , i bianconeri hanno un solo obiettivo: i tre punti . Serve un successo per dimenticare la sconfitta di San Siro contro il Milan , ma soprattutto per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, in attesa di sapere cosa succederà al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Benfica .

La squadra di Allegri, come detto, arriva dalla sconfitta di sabato, ma nella gara di andata all'Allianz Stadium, una settimana fa, aveva trovato la prima vittoria stagionale in Champions League, battendo il Maccabi per 3-1, pur con un po' di sofferenza nei minuti finali. Anche la squadra israeliana è reduce da una sconfitta in campionato, contro il Maccabi Bnei Raina (1-0). Ma la partita dello stadio Sammy Ofer non sarà da sottovalutare, perché la squadra di Bakharin casa è un osso duro.