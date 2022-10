L’incubo della Juve ha un nome: Atzili. L’attaccante: “Una serata da sogno”

Immagina di essere un attaccante israeliano di 29 anni che in carriera non ha mai giocato all'infuori del campionato israeliano. Immagina di qualificarti per la fase a gironi di Champions League e segnare due gol alla Juventus, entrando di diritto nella storia del proprio club. Questa è la storia di Omer Atzili, miglior attaccante in campionato del Maccabi Haifa (6 gol e 2 assist in 7 partite) e da ieri sera incubo dei tifosi bianconeri. Ma quella che per la Vecchia Signora è una serata da dimenticare, per lui è un sogno a occhi aperti.